L’Inter ha cambiato Conte: è sparita una cosa. Scudetto, il cerchio rosso cade su questa data

Quattro vittorie e un pareggio, poi l'Inter potrà festeggiare lo scudetto. Intanto Libero analizza le parole di Conte in conferenza

Quattro vittorie e un pareggio, poi l'Inter potrà festeggiare lo scudetto numero 19 della sua storia. A 8 giornate dalla fine, i nerazzurri inseguono un tricolore che manca da 11 anni. Undici come le vittorie consecutive, nel mirino c'è la dodicesima da raggiungere in casa del Napoli. Come sottolinea Libero, il primo cerchio rosso cade sul 9 maggio, data della sfida alla Sampdoria. Se così fosse, l’Inter vincerebbe il 19esimo scudetto della sua storia con tre giornate di anticipo. Il quotidiano analizza poi le parole del tecnico in conferenza stampa. "Lo stesso allenatore che ha finito la scorsa stagione con le valigie in mano, ora parla da interista navigato, nerazzurro nel midollo, pronto a sposare la causa anche per i prossimi anni. Forse ha imparato a godersi il viaggio, oltre alla meta. L’Inter lo ha cambiato, cambiando a sua volta, in meglio, grazie a lui".