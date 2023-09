Juan Cuadrado non è al 100%: lavoro personalizzato oggi, Simone Inzaghi dovrà gestirlo in vista di Inter-Milan

Juan Cuadrado non è al 100%. Come riportato da Sky Sport, il colombiano, dopo gli impegni con la sua Colombia, oggi ha lavorato a parte verso Inter-Milan. Allenamento personalizzato per l’esterno, che andrà gestito da Inzaghi: dovrebbe comunque andare in panchina nel derby.