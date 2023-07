Frattesi, l’Inter non si ferma: “Demiral avanza e Marotta blocca un altro nome”

Thuram, Bisseck e Frattesi: sono questi i tre colpi messi a segno in entrata dall'Inter in questo inizio di sessione di mercato. Ma, come scrive Il Giornale, il lavoro del club nerazzurro continua: "Marotta e Ausilio non intendono fermarsi a Frattesi: bloccato per la fascia sinistra Carlos Augusto in caso di partenza di Gosens (richiesto da Wolfsburg, Union Berlino e Bournemouth), mentre per la difesa avanza la candidatura di Merih Demiral come erede di Skriniar".