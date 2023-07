Pedullà svela: “Brozovic? L’Inter a gennaio ha provato a cederlo in quest’operazione”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha raccontato un retroscena riguardante Marcelo Brozovic, ceduto dall'Inter l'altro ieri all'Al Nassr: "Il rapporto tra Brozovic e l’Inter si era lacerato in modo irrimediabile già nelle settimane antecedenti al Mondiale in Qatar. Non a caso il club nerazzurro aveva cercato di mettere in piedi lo scorso gennaio uno scambio con il Barcellona, pressando Kessie ma senza arrivare a un accordo per apparecchiare la tavola".