Repubblica – Inter al derby nella condizione ‘scomoda’ per i tifosi: il jolly di Conte…

Il ‘Derby della Madonnina‘ si avvicina e cresce l’attesa per la sfida tra Inter e Milan. “L’Inter affronterà la stracittadina di domenica contro il Milan nella condizione in cui nessun tifoso vorrebbe mai arrivare a un derby: da favorita” scrive La Repubblica, che parla dell’avvicinamento dei nerazzurri alla gara contro la squadra di Pioli.

In realtà, se si fa fede alle statistiche la formazione di Conte può stare tranquilla: “Non ha perso un derby degli ultimi sette. È seconda in classifica, sei posizioni e 19 punti sopra il Milan“. A questo si aggiunge che i precedenti dicono che il risultato della stracittadina – esattamente come ogni altra partita – nella maggior parte dei casi segue il pronostico.

Ad Appiano Gentile prosegue la preparazione sul campo con Antonio Conte che deve sciogliere alcuni dubbi sull’undici da schierare dal primo minuto. Il primo riguarda senza alcun dubbio il sostituto di Lautaro Martinez, che sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica dopo l’espulsione contro il Cagliari. Secondo La Repubblica, a spuntarla tra l’inesperienza di Esposito e un Sanchez non ancora al top potrebbe essere il jolly Eriksen, e potrebbe lasciare il centrocampo al trio Barella, Brozovic e Vecino. Non ci sarà nemmeno Bastoni, con Godin pronto a prendere il suo posto e che contro il Milan ha prodotto – fino a questo momento – la miglior prestazione della prima stagione in nerazzurro.