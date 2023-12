CdS – Inter, improbabile Bastoni dal 1′ con l’Udinese. Pronta difesa inedita

Opzioni ridotte in casa Inter per Simone Inzaghi, che sicuramente dovrà rinunciare a tre giocatori: de Vrij, Dumfries e Pavard

Le scelte - praticamente obbligate - per l’Udinese. Opzioni ridotte questa volta per Simone Inzaghi, che sicuramente dovrà rinunciare a tre giocatori: de Vrij, Dumfries e Pavard . L’emergenza riguarda soprattutto linea difensiva e fascia destra, visto che “Cuadrado rappresenta un’incognita nell’ottica dei novanta minuti dopo aver sofferto a lungo in questa stagione per la tendinite”, sottolinea il Corriere dello Sport.

Ci sarà poco margine dietro di pensare a rotazioni con vista sulla sfida con la Real Sociedad, decisiva per il primo posto nel girone Champions. “Ieri alla Pinetina Bastoni si è allenato per larghi tratti con il resto del gruppo ed è improbabile che domani sera parta titolare, soprattutto alla luce di uno stop cominciato lo scorso 16 novembre per il risentimento al polpaccio destro. Un suo ingresso è plausibile nella ripresa, in modo da ritrovare confidenza con il campo ed essere al meglio per la sfida di Champions.