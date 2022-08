Inter-Digitalbits, rottura e causa legale si avvicinano. Sponsor scomparso ora da…

"La criptovaluta è scomparsa anche dagli sfondi per le interviste. Non dalla prima maglia dell’Inter. Il motivo? La Nike, sponsor invece solidissimo, ha già prodotto centinaia di migliaia di divise con quel brand sul petto. Fosse tolto, chi comprerebbe più le maglie già stampate? Non è escluso che il rapporto si possa concludere per vie legali con la rescissone unilaterale", sottolinea oggi Repubblica.