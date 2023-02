Inter, nota bilancio: Digitalbits non ha versato i 24 mln previsti, saltate tutte le rate

Dal bilancio al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication, emerge un dato significativo per quanto riguarda Digitalbits. Lo sponsor di maglia del club nerazzurro non ha ancora versato quanto dovuto per l’accordo di sponsorizzazione di maglia. Digitalbits ha pagato i 5 milioni per l’accordo come sponsor di manica per il 2021/22, ma mancano ancora 1,6 milioni come bonus per il secondo posto ottenuto in campionato la scorsa stagione e la vittoria della Coppa Italia.