Inter, Dimarco: “Abbiamo l’occasione di scrivere la storia”

Sarà derby di Milano in semifinale di Champions League. L’Inter stacca il pass e avrà dunque di fronte il Milan . In collegamento a Sky Sport, il giocatore nerazzurro Federico Dimarco ha parlato così nel post-partita:

“Siamo veramente felici, da tantissimi anni non arrivavamo in semifinale. Ci manca uno step per arrivare in fondo ora. Segreto dell’Inter di Champions? Dentro di noi penso ci sia un fattore, capita poche volte di arrivare in fondo alla Champions, abbiamo l’occasione di riscrivere la storia. Derby? Prima di pensare al Milan è meglio pensare a campionato e semifinale di Coppa Italia, poi penseremo al Milan”.