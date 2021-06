Inter, progetto di alto livello: i dirigenti rinnovano perché convinti di…

Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Roberto Samaden. L'intero settore sportivo ha deciso di legarsi all'Inter fino al 2024

Nessuno lascia la nave. Dopo l'addio di Antonio Conte, qualcuno aveva provato a ipotizzare un fuggi fuggi generale dall'Inter, per un presunto futuro di smobilitazione. Nulla di tutto questo, il progetto resta di alto livello e convincente.

Convincente sicuramente per i dirigenti, che hanno deciso di rinnovare i loro contratti. Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Roberto Samaden. L'intero settore sportivo ha deciso di legarsi all'Inter fino al 2024, nessun ripensamento.

Il motivi è piuttosto semplice. C'è la convinzione, in casa Inter, che si possa costruire una squadra all'altezza dell'Inter campione d'Italia. Il probabile, sempre più probabile addio di Achraf Hakimisarà doloroso ma i dirigenti sono certi di poter regalare a Simone Inzaghi una squadra degna di nome e posizione acquisita. Per l'anno prossimo e anche per le stagioni successive.