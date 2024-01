GdS – Inter, divertimento puro: migliore esibizione dell’era Inzaghi. Ora la finale

Un'Inter ai limiti della perfezione: i nerazzurri hanno letteralmente travolto la Lazio nella semifinale della Supercoppa Italiana, e il 3-0 finale non spiega abbastanza il dominio assoluto interista. Questa l'analisi de La Gazzetta dello Sport: "Stavolta l'Al-Awwal Park Stadium di Riad sembrava uno stadio vero, per i 20 mila spettatori, ma soprattutto per l'Inter che li ha infiammati con una prestazione spettacolare e li ha fatti sembrare il doppio. Divertimento puro. Forse la migliore esibizione dell'era Inzaghi. La squadra di Simone ha cominciato ad aggredire al primo minuto e ha terminato all'ultimo, mettendoci in mezzo 3 gol (Thuram, Calhanoglu, Frattesi), senza mai speculare nella gestione.