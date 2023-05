Inter mai di domenica alle 15 con Inzaghi: l’ultimo precedente addirittura due anni fa

L'Inter giocherà oggi ancora con il favore della luce del sole. Non proprio un'abitudine per i nerazzurri, che al massimo nell'ultimo biennio hanno avuto la possibilità di giocare proprio alle 18. Riporta infatti TuttoSport: "Questa sera al Maradona si giocherà all’ora dell’aperitivo, non una novità per l’Inter di Inzaghi che nelle sue due stagioni a Milano è sceso in campo alle 18 di domenica già cinque volte in 73 partite. E 16 volte è capitato alle 18 di sabato, lo slot temporale che ha visto maggiormente impiegata l’Inter in queste due annate.