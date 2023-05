CdS – Inter, riecco D’Ambrosio e cosa filtra su Gosens. Nel dubbio in mediana…

Le ultime in arrivo dal campo sulle scelte di Simone Inzaghi per Milan-Inter di domani . Il Corriere dello Sport aggiorna sui singoli nerazzurri: “Come previsto, ieri D’Ambrosio è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi, contro il Milan, sarà regolarmente a disposizione. Gosens, invece, ha lavorato solo parzialmente con i compagni, evitando tutte le situazioni di contatto. Una convocazione del tedesco è ancora possibile, ma le chances di utilizzo sarebbero minime.

Per quanto riguarda gli undici titolare, invece, resta il dubbio tra Calhanoglu e Brozovic, mentre Mkhitaryan dovrebbe essersi già guadagnato il posto in mediana con Barella. Oggi, la rifinitura è in programma alle 15.30”, sottolinea il quotidiano. Da capire chi ci sarà in attacco accanto a Lautaro Martinez, con Dzeko che resta in pole su Lukaku al momento.