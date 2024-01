TS – Inter, Inzaghi ha ingredienti per la 2ª stella. Ecco il dubbio principale per Monza

Il vero dubbio — Al momento il dubbio principale riguarda Darmian o Dumfries sulla fascia destra, con l'ex granata per ora leggermente avanti. Mentre Acerbi resta in vantaggio su De Vrij al centro della difesa. Il calciatore lombardo non ha giocato sui suoi livelli abituali con il Verona, ma difficilmente Inzaghi si priverà del suo fedelissimo. Un turnover più pronunciato dovrebbe arrivare nella semifinale di Supercoppa con la Lazio in Arabia Saudita venerdì prossimo. D’ora in poi in campionato saranno 19 finali alla ricerca della seconda stella. Il campionato è prioritario.

Inter, tutti a disposizione — Per Inzaghi cominciare il ritorno ritrovando la possibilità di scegliere senza limiti è un’ottima notizia. Nelle sue due prime stagioni sulla panchina nerazzurra ha sempre accusato una flessione tra febbraio e marzo, in linea con una carriera da allenatore nella quale la seconda parte di campionato è sempre stata meno entusiasmante della prima. Ora, però, non c’è la Coppa Italia e l’enfasi sulla Champions League è inferiore dopo l’acuto della finale della scorsa edizione. Inoltre la rosa è stata arricchita in estate (fatta eccezione per l’attacco) anche per scongiurare un altro calo simile.

Ecco Buchanan — Anche a gennaio un tassello nuovo è stato inserito: il canadese Tajon Buchanan che sarà per la prima volta tra i convocati, dopo aver seguito da spettatore la vittoria col Verona. Una novità che rende ancora più completo il ritorno di tutti gli ingredienti principali nella cucina di Inzaghi. Con un fattore tattico da non trascurare. Probabilmente con Buchanan adesso c’è davvero un calciatore in grado di fungere da appoggio a un unico attaccante per far rifiatare Lautaro o Thuram. A differenza di Mkhitaryan, Klaassen o Frattesi, centrocampisti rientrati nell’ipotesi di papabili sotto-punta, Buchanan ha un passato da attaccante, come ala di un tridente. Il curriculum agevola il possibile esperimento in qualche partita dei prossimi mesi", si legge.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.