CdS – Inter, non solo Darmian o Dumfries: c’è un’altro dubbio per stasera

Le scelte di formazione di Simone Inzaghi per Inter -Lazio di questa sera. Parte dalla titolarità certa di Mkhitaryan il Corriere dello Sport, per arrivare agli ultimissimi dubbi dell’allenatore in chiave Supercoppa Italiana.

“Farsi un regalo speciale. È il desiderio di Henrikh Mkhitaryan, che domenica compie 35 anni e punta la finale di Supercoppa per placare la fame di nuovi successi. «Ho vinto ventidue trofei in carriera, ma adesso voglio il ventitreesimo - ha dichiarato l’armeno alla vigilia della semifinale contro la Lazio - Dobbiamo fare di tutto per riuscirci, mettendo per un attimo da parte il campionato e provare ad alzare al cielo un altro trofeo. Essere campioni in carica non conterà». Il centrocampista nerazzurro ancora una volta sarà uno dei pilastri inamovibili della squadra di Inzaghi, essendo partito dalla panchina appena due volte tra campionato e Champions.