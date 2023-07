Inter, non solo Sommer come erede di Handanovic. Altri due portieri in posizione alta

"Il ruolo di Handa, quello del guardiano di esperienza, sarà occupato da altri, preferibilmente proprio da Sommer che fu preso in Baviera per 9 milioni a gennaio di quest’anno. Più che un prestito, è plausibile una cessione a titolo definitivo con contratto biennale a una cifra modesta, non oltre i 6 milioni. Sommer, però, non è l’unico portiere di “garanzia” osservato dai nerazzurri in giro per l’Europa. Keylor Navas e Hugo Lloris, in uscita rispettivamente da Psg e Tottenham, stanno sulla stessa lista. E in posizione alta", aggiunge Gazzetta.