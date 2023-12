Non ci sarà Lautaro Martinez per infortunio in casa Inter, ma Simone Inzaghi recupera due giocatori per il Lecce

Due buone notizie in casa Inter per la partita di domani contro il Lecce. Non ci sarà Lautaro Martinez per infortunio, oggi c’è il verdetto degli esami. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “oltre a Sanchez, Inzaghi recupera anche de Vrij in difesa. L’olandese però partirà inizialmente dalla panchina”, si legge. Può avere invece chance di giocare il cileno, il dubbio è tra lui e Arnautovic.