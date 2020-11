Inter, servono due schiaffi per reagire. Quest’anno è già successo sei volte

Ennesima rimonta per l’Inter che con il Torino è andata sotto di due gol e ha poi ribaltato il risultato con 4 reti. A volte sembra che ai nerazzurri serva sbattere la testa per poi reagire e di questo atteggiamento ha parlato anche Conte dopo la vittoria di ieri. Intanto sono già 6 le gare in cui l’Inter è andato sotto addirittura di due gol, ribaltando poi la situazione.

Un dato da una parte negativo visto che denota un approccio spesso poco concentrato alla gara da parte dell’Inter che si trova spesso a rincorrere l’avversario, ma anche positivo perché evidenzia la voglia di vincere e la reazione della squadra di Conte.

(Sky Sport)