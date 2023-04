Dumfries: “Incredibile quanto successo! La Lega agisca contro questa violenza”

Quanto successo nel finale di Juventus-Inter ha scossa tutto l'ambiente nerazzurro e non solo. I tifosi si sono compattati attorno a Romelu Lukaku, così come i suoi compagni di squadra. Chi ha avvertito ancora di più la delusione e la rabbia per quanto accaduto è Denzel Dumfries, che inevitabilmente sente suo il tema del razzismo.