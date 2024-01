Inter-Dumfries: stop alla trattativa per il rinnovo. E spunta l’ipotesi scambio sul mercato

La trattativa per il rinnovo si è arenata per il momento e spunta l'ipotesi di uno scambio in estate

Gianni Pampinella Redattore

Contro la Fiorentina Denzel Dumfries potrebbe collezionare la quarta panchina di fila. Alla base dell'ennesima esclusione dell'olandese c'è una condizione fisica non ancora ottimale dopo l'infortunio patito a dicembre. Invece sul fronte rinnovo è tutto fermo. Come sottolinea Calciomercato.com, l'Inter sarebbe anche disposta a riconoscergli un aumento di stipendio rispetto all'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro netti all'anno. "Ma l'entourage del calciatore chiede una cifra considerata eccessiva dai dirigenti nerazzurri, che per questo motivo hanno interrotto la trattativa per il rinnovo. Se questa situazione non dovesse cambiare da qui a giugno, Dumfries sarà messo sul mercato in uscita la prossima estate".

