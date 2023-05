TS – Inter, Dzeko dal 1’ nel derby: c’è una prova. Resta un solo ballottaggio

È atteso Edin Dzeko accanto a Lautaro Martinez al centro dell’attacco dell'Inter: spunta la prova. E rimane solo un ballottaggio

Riecco Edin Dzeko dal 1’ in casa Inter. Non ha dubbi Tuttosport oggi in edicola verso il derby d’andata di Champions League: è atteso il bosniaco accanto a Lautaro Martinez al centro dell’attacco. È uno solo, sempre per il quotidiano, il dubbio di formazione ancora da sciogliere per domani.

“A Roma, non ha nemmeno messo piede in campo. Più che un indizio, una prova sul fatto che sarà Edin Dzeko ad affiancare Lautaro nell’euroderby. Tra le immagini iconiche della stagione nerazzurra, il gol segnato proprio al Milan a Riad. «L’Inter adesso deve fare l’Inter, soprattutto in Champions. Non abbiamo intenzione di fermarci qui perché non è il momento di pensare a cosa è successo in passato o alle sconfitta, ma a ciò che possiamo ancora ottenere», le parole del centravanti alla Uefa.

Inzaghi, che oggi sarà in conferenza assieme a Dimarco, ha recuperato D’Ambrosio, mentre Gosens uscirà dai box per la sfida di campionato con il Sassuolo. Unico ballottaggio aperto, quello in regia tra Brozovic e Calhanoglu, con il primo favorito”, si legge.