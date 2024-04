L’Inter sta per entrare in un luogo riservatissimo, nel club dei 20 titoli. Ecco il salto in avanti fatto dal club in questi anni

Gianni Pampinella Redattore 20 aprile - 09:00

Una stella, la seconda, tanto sognata e agognata. Da Inzaghi ai giocatori, fino a dirigenti e tifosi, in casa Inter c'è grande frenesia per un traguardo che ormai è lì, distante solamente pochi punti. Il primo match point il destino ha voluto che fosse proprio il Milan. "L’Inter sta per entrare in un luogo riservatissimo, una cerchia ristrettissima. Potremmo chiamarlo il club delle due stelle o, molto più semplice, allora chiamiamolo club dei 20 titoli. E, in riferimento ai cinque tornei top d’Europa, ci sono dentro solo altre cinque squadre: Manchester United in Inghilterra, Real Madrid e Barcellona in Spagna, Bayern in Germania e Juventus in Italia", sottolinea la Gazzetta dello Sport.