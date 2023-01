Inter, con l’Empoli ennesima grande risposta dei tifosi. Brozovic e Handanovic out

Per l'ennesima volta i tifosi nerazzurri riempiranno San Siro nonostante la gara si giochi di lunedì. Con i toscani out Brozovic e Handanovic

Archiviata la vittoria della Supercoppa, l'Inter domani è attesa dalla sfida contro l'Empoli. Davanti ai tanti tifosi presenti a San Siro (si è vicini ai 70 mila di biglietti venduti per l’ennesima volta), la squadra di Inzaghi non intende lasciare punti per strada.