Inter-Empoli, la scelta di Inzaghi: niente distrazioni, squadra in ritiro

L'Inter e Simone Inzaghi vogliono chiudere in fretta la pratica scudetto. Dopo il pareggio col Napoli, i nerazzurri ospitano a San Siro l'Empoli. Il tecnico nerazzurri non vuole sottovalutare la squadra di Nicola e pretende massima concentrazione. "Troppi motivi di distrazione che hanno spinto e convinto Simone Inzaghi a rimanere in silenzio in questi giorni e ordinare la massima concentrazione ai suoi giocatori. Inzaghi, come la società, vuole chiudere il prima possibile la pratica scudetto. Nessuno dubita che l’Inter vincerà il campionato, ma non si vogliono correre rischi, si vogliono evitare passi falsi che potrebbero generare ansie non necessarie. Per questo motivo il tecnico nerazzurro ha scelto di tenere con sé i giocatori alla vigilia della partita con l’Empoli.