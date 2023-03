Sky – Calhanoglu, ecco le prime impressioni sui tempi di recupero

Il centrocampista turco domani svolgerà gli esami strumentali per chiarire l'entità dell'infortunio patito in Nazionale

Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani Hakan Calhanoglu svolgerà gli esami strumentali per capire meglio le sue condizioni dopo l'infortunio patito all'adduttore nel corso della partita della sua Turchia contro la Croazia nelle qualificazioni ad Euro 2024.

Sky Sport rinvia ogni giudizio definitivo agli esami di domani ma la sensazione è che potrebbero esserci almeno 15 giorni di stop. L'obiettivo è quello di riavere Calhanoglu per la trasferta di Lisbona contro il Benfica - in programma l'11 aprile - ma, al momento, è d'obbligo aspettare l'esito degli esami in programma nella giornata di domani.