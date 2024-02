In poco tempo è diventato uno dei cardini della squadra, affermandosi come uno dei giovani più promettenti del vivaio interista: quest'anno, tra campionato e Coppa Italia Primavera, ha totalizzato 21 presenze e 5 gol.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2026, già la scorsa stagione fu convocato in Prima Squadra, e 12 mesi dopo ha potuto muovere i suoi primi passi nel calcio professionistico. Mezz'ala che abbina quantità e qualità, si distingue per intelligenza tattica, potenza e capacità di disimpegnarsi in entrambe le fasi di gioco. E pensare che 24 ore fa ha dominato in mezzo al campo nel corso del derby Primavera...