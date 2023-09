Sky – Inter, Pavard in Champions può giocare dal 1’. E scalpita Frattesi

“Ci aspettiamo Pavard, può essere la sua occasione dal 1’ contro la Real Sociedad. E poi c’è Frattesi che scalpita, lo abbiamo visto nel derby. L’ossatura delle prime però non penso che cambierà ecco. L’allenamento di oggi in questo senso non è stato indicativo, domani ci sarà l’unica seduta di allenamento importante per la formazione”.