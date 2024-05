In vista dell'ultima gara della squadra di Inzaghi a Verona, in tribuna non sono attesi esponenti del fondo californiano

Gianni Pampinella Redattore 26 maggio 2024 (modifica il 26 maggio 2024 | 09:45)

In vista dell'ultima gara di campionato dell'Inter, Simone Inzaghi si affiderà al turnover col Verona. Oltre ad Arnautovic, il tecnico nerazzurro premierà il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, l’unico della rosa scudetto a non aver ancora giocato. Come sottolinea il Corriere della Sera, in tribuna al Bentegodi non sono attesi esponenti di Oaktree.