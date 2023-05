Inter, la carica di Barella: “Per Noi. Per una città Intera. Milano, è il nostro momento”

Come ha sottolineato Inzaghi in conferenza stampa, i ragazzi sono concentrati e non potrebbe essere altrimenti. Anche Nicolò Barella, uno che i social li utilizza con il contagocce, carica l'ambiente nerazzurro a un giorno dall'attesissimo euroderby. "Per Noi. Per una città Intera. Milano, questo è il nostro momento", ha scritto il centrocampista sardo.