Inzaghi a Sky: “Servono cuore e testa, vogliamo la finale. Leao? Prenderemo accorgimenti ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Milan, Simone Inzaghi ha parlato così: "Domani non è un derby ma il derby, sappiamo cosa rappresenta per noi, società, tifosi. La posta in palio è altissima, cercheremo di fare un grandissimo derby con le nostre armi"

Antetokounmpo ha parlato di non fallimento in caso di sconfitta: per chi perderà il derby sarà fallimento?

"Assolutamente no, sappiamo l'importanza del match e non ci nascondiamo. Sappiamo cosa vorrebbe dire andare in finale, il nostro focus è sulla prima partita di domani, dovremo usare cuore e testa. Per il cuore non ho dubbi, per la testa dovremo essere bravi ad usarla nel migliore dei modi. Ci saranno imprevisti, dovremo essere bravi a sapere che la partita si deciderà in 180'"