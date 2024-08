FCIN1908 / Inter, Calha a parte in via precauzionale. Decide Inzaghi se portarlo a Londra

Hakan Calhanoglu è in forse per l'amichevole contro il Chelsea in programma domenica: oggi ha lavorato a parte

Hakan Calhanoglu è in forse per l'amichevole contro il Chelsea in programma domenica. Come appreso da FCIN1908.it, infatti, oggi il centrocampista turco si è allenato a parte in via precauzionale per smaltire i carichi di lavoro.