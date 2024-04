Lo scudetto è sempre più vicino e la regola che vige in casa Inter è chiara: in caso di vittoria ci sarà un'esultanza rispettosa

Un’esultanza rispettosa. Sarà questa la regola che l'Inter e i suoi giocatori seguiranno non appena ci sarà la certezza matematica dello scudetto. "Ad Appiano nessuno ha dimenticato la festa del Diavolo per lo scudetto 2022, quella di Ibra che arringa la folla contro Calha usando il microfono come il lazzo di un domatore", sottolinea la Gazzetta dello Sport.