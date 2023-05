Inter in finale di Champions League: prezzi e modalità d’acquisto dei biglietti

L’Inter è in finale di Champions League dopo la doppia vittoria nel derby contro il Milan. L’ultimo atto della massima competizione europea è in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. Già prima delle due semifinali, la UEFA ha dato il via alla vendita dei biglietti che è terminata alle ore 14 del 28 aprile. Ecco i dettagli sulla procedura, riportati da calcioefinanza.it.