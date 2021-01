Non solo BC Partners interessato all’Inter, GdS: “Da ambienti finanziari filtra che…”

“L’Inter oggi torna a guardarsi in faccia nella maniera più solenne. C’è un Cda, che non era inizialmente nei programmi della società, ma che si è reso necessario di fronte alle turbolenze che il club vive, tra Oriente e Occidente”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle ultime novità circa la cessione dell’Inter da parte di Suning. Anche Marotta, ieri, ha confermato come il colosso Suning stia facendo delle valutazioni.

NON SOLO BC – Al momento, tra gli acquirenti più interessati c’è il fondo Bc Partners, potente fondo di private equity con sede a Londra ma, secondo La Gazzetta dello Sport, non è l’unico ad essere interessato a quote dell’Inter. “La linea è chiara e non è negoziabile: niente investimenti, taglio alle spese e agli stipendi. Proprio questa situazione finanziaria sarà analizzata oggi in Cda, con il presidente Steven Zhang collegato in videoconferenza, viste le decisioni dolorose che dovranno essere prese. Sullo sfondo, poi, le manovre di Bc Partners, il fondo che ha avviato la due diligence: la trattativa è in corso, si ragione sul prezzo (la valutazione dell’Inter sarebbe attorno a 700-800 milioni) e sulle quote da rilevare. Ma di certo, serviranno settimane per venirne a capo, anche perché da ambienti finanziari filtra l’esistenza di altri fondi interessati al club e pronti a farsi avanti”, commenta la Rosea.

FUTURO – Goldman Sachs ad oggi è l’advisor che si occupa dell’operazione per Suning che si pone come obiettivo stringente quello di rifinanziare il bond da 375 mln di euro in scadenza nel 2022, per il quale sarà necessario un aumento di capitale. “All’Inter si prevede un inverno caldo, soprattutto febbraio, e non solo per la trattativa con il fondo, ma anche per le scadenze sugli stipendi: quelli di luglio e agosto erano stati posticipati a questa data. Senza scordare l’assalto al campionato: per questo dirigenti e corpo tecnico provano a entrare nella stessa trincea, mentre fuori soffia il vento dei mercati finanziari”, chiosa il quotidiano.