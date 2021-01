CdS – Ecco la valutazione dell’Inter in caso di cessione. Di sicuro Goldman Sachs…

Ma quanto vale l’Inter di oggi? “ Dal 2016 Suning ha investito nell’Inter quasi 650 milioni complessivi tra acquisto, aumenti di capitale, contratti di sponsorizzazione e finanziamenti-soci (questi poi in larga parte convertiti in capitale). Cedere il 68% senza perderci richiederebbe una valutazione a 950 milioni delle azioni del club, molto vicina alla Juventus che in Borsa vale poco più di un miliardo”, si legge sul Corriere dello Sport.