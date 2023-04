Inter, Brozovic torna titolare e capitano contro la Fiorentina

Cambia ancora il capitano dell'Inter di Simone Inzaghi. Per la sfida contro la Fiorentina in programma alle 18 a San Siro (qui le scelte ufficiali), l'allenatore nerazzurro ha affidato la fascia a Marcelo Brozovic. Partono in panchina Samir Handanovic e Lautaro Martinez, e il croato torna capitano.