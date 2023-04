Inter-Fiorentina, l’attacco e la speranza di Inzaghi. Correa in vantaggio su Lautaro

Durante la sosta per le nazionali, il Tucu è rimasto ad allenarsi ad Appiano ed è il favorito per giocare in coppia con Lukaku

Gianni Pampinella

Finita la sosta per le nazionali, l'Inter torna in campo e lo fa a San Siro contro la Fiorentina. Simone Inzaghi ha a disposizione l'intero attacco ed è deciso a puntare su Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Rimasto a Milano per recuperare dall'infortunio, il Tucu ha la grande occasione per riscattarsi dopo una stagione deludente.

Getty Images

"Oggi, con la maglia da titolare che Inzaghi è intenzionato a concedergli, deve dar seguito ai sette gol da metà febbraio in avanti. Il tecnico scioglierà oggi le riserve sul suo partner: le indicazioni di ieri davano Correa in vantaggio su Lautaro, considerato che il Tucu è rimasto per tutta la sosta ad allenarsi ad Appiano rispetto al connazionale. La speranza di Inzaghi è svoltare sul piano realizzativo".

(Gazzetta dello Sport)