Inter, è il momento di Sanchez. Talentuoso e altalenante, il cileno deve sfruttare la chance

"Ad Appiano lo sapevano bene, Alexis è tanto talentuoso quanto altalenante, soprattutto adesso che gli anni sulle spalle sono diventati parecchi. Per questo nessuno si è stupito della differenza tra il cileno ispirato in terra basca e quello pasticcione visto mercoledì col Sassuolo. L’aver interrotto la corsa interista, però, obbliga Sanchez a un surplus di responsabilità: dalla Salernitana in poi i suoi minuti sono destinati a crescere, anche dall’inizio. Se non si può mascherare la carenza strutturale nel reparto, almeno si possono dosare le energie. Accanto a lui scalpita comunque Thuram, sostituito quando era necessario rimontare gli emiliani: in tanti l’avrebbero voluto per una volta in campo fino alla fine perché senza Marcus si perdono chili, centimetri e presenza scenica", scrive Gazzetta.