TS – Inter, nessun potere in più per Conte. Più che Steven il problema è Jindong Zhang che…

Steven Zhang sarà in Italia nei prossimi giorni per poi trasferirsi in Germania col resto della dirigenza dell’Inter. TuttoSport, intanto, torna sul futuro di Antonio Conte.

“La frattura fra Conte e la società resta forte. Dalla Cina arrivano segnali di grande irritazione da parte di Jindong Zhang, padre di Steven, che non avrebbe gradito i riferimenti di Conte alla debolezza del club. In molti, in primis Marotta, sono rimasti feriti e temono che anche una nuova pace per proseguire insieme, sarebbe solo un “placebo” in attesa di nuove sfuriate, magari in autunno se il mercato non porterà tutti i giocatori richiesti.

In più Conte, che vorrebbe dei “tagli” nella dirigenza, ha fatto capire di volere maggiore autonomia, più potere: richieste ritenute irricevibili dalla società. Le eventuali modalità di divorzio rimangono, però, una grossa incognita e per questo è necessaria la presenza di Steven Zhang per capire se ci saranno le condizioni per ricomporre le distanze, oppure no”.