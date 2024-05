Marko Arnautovic si gioca anche il futuro in queste ultime tre partite di campionato. Vuole rispondere sul campo alle critiche ricevute e partirà dal 1’ a Frosinone. Come sottolinea Tuttosport, va alla ricerca di una prova convincente “per se stesso, ma anche per l’Inter. Se infatti è vero che in Viale della Liberazione restano convinti delle sue qualità, è altrettanto vero - nonostante la strenua difesa pubblica di Ausilio - che se la società dovesse ricevere per lui un’offerta adeguata, ne avallerebbe senza troppi problemi la cessione.

Certo, visti gli 8 milioni più i 2 di bonus sborsati per prelevarlo la scorsa estate dal Bologna, servirà qualcuno che metta davvero mano al portafoglio, consentendo all’Inter di non iscrivere a bilancio una minusvalenza. Ma intanto per “Arna” il modo migliore per mettersi in mostra – eventualmente anche agli occhi di almeno un’altra società pronta a garantirgli i tre milioni e mezzo di euro netti a stagione che percepisce in nerazzurro – è quello di tornare a determinare con la maglia dei campioni d’Italia.