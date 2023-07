Inter, Gazzetta: “United, oggi l’offerta per Onana. E André non vede l’ora”

Oltre alla questione Brozovic, questo weekend può essere decisivo per il futuro di André Onana. Il Manchester United si è preso del tempo per decidere ma è pronto all'offerta ufficiale all'Inter per il portiere. Scrive La Gazzetta dello Sport: "Questo girare attorno alla meta, questo leggerissimo ritardo sui tempi previsti, non significa che lo United abbia cambiato idea sull’obiettivo per la porta, anzi determinazione e fretta sono massime in casa Manchester: martedì inizia la stagione ufficialmente e una settimana dopo vorrebbero il camerunese al lavoro con i compagni.