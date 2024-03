Continua la preparazione dell'Inter in vista della gara con il Genoa in programma stasera a San Siro. I nerazzurri si troveranno davanti un avversario da non sottovalutare come ha sottolineato lo stesso Simone Inzaghi a InterTv. "Sarà una partita dura e difficile. Il Genoa è un'ottima squadra, ha 33 punti, stanno facendo un ottimo campionato. Nelle ultime 12 gare penso che abbiano perso solo con l'Atalanta nei minuti finali. Quindi è una squadra in condizione che dovremmo affrontare con tanta concentrazione", ha detto il tecnico.