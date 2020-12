Gds – Inter, una sola vittoria: giusto uscire. L’Europa pretende qualità. Conte? Non è un caso…

Che all’Inter ci sia un problema di mancanza di qualità lo si vede da partite come quella contro lo Shakhtar. Quando la squadra di Conte incontra squadre chiuse, raramente riesce a scardinare le difese avversarie. “Conte è rinculato nella purezza del 3-5-2 per trovare equilibri. Di lì non si muove. Anche ieri, nel finale, contro una squadra che non aveva punte, ha mantenuto i tre difensori centrali. Senza interni di rifinitura, se la difesa nemica tappa i buchi e chiude le fasce, è notte fonda“, è l’analisi della Gazzetta dello Sport.

“Forse non è un caso che Conte in cinque esperienze di Champions, sia uscito tre volte nel girone e, al massimo, abbia raggiunto i quarti, pur avendo allenato squadroni. I giocatori: sono quelli di grande qualità tecnica che risolvono notti come queste, Eriksen lo stava facendo. Sanchez pure. Tutti e due entrati troppo tardi. L’Europa pretende qualità. Se non ce l’hai, sei condannato a un furore agonistico continuo, impossibile da mantenere alla distanza. Il prossimo mercato dovrà tenerne contro. Una sola vittoria nel girone: giusto uscire”.

