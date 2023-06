GdS – Inter, come fermare Haaland? Nel laboratorio di Appiano concetti chiari

Certo, il Manchester City è pieno zeppo di fenomeni, ma quello che fa più paura è senza dubbio Haaland. L'Inter, per questo, è chiamata a un lavoro particolare per arginarlo. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Fermare l’attaccante norvegese dev’essere un obiettivo di squadra, non di reparto. Non è solo sulle spalle del terzetto difensivo e di Onana. Ma anche, ad esempio, di chi davanti alla difesa dovrà essere bravo a fare filtro, a sporcare e occupare il più possibile le linee di passaggio, a schermare la ricezione del pallone. Ma anche a raddoppiare in zona centrale sui difensori che in alcune occasioni possono trovarsi in situazioni di uno contro uno. In questo senso Barella e il centrale di centrocampo chiamato in causa - ad oggi più Calhanoglu che Brozovic - saranno decisivi nell’offrire la sponda ad Acerbi e compagni.