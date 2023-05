Gds – Inter, in finale con la Fiorentina giocherà Handanovic. La promessa di Inzaghi…

Sarà lo sloveno a giocare la finale di Coppa Italia tra Inter-Fiorentina in programma mercoledì allo stadio Olimpico

Sarà Samir Handanovic a giocare la finale di Coppa Italia tra Inter-Fiorentina in programma mercoledì allo stadio Olimpico. Dopo il maxi-turnover operato al Maradona, Inzaghi con la Viola tornerà a mettere in campo l'undici ideale. "La formazione dovrebbe essere per nove undicesimi quella del doppio derby di semifinale. Un cambio è obbligato visto l’infortunio di Mkhitaryan (al suo posto Brozovic con Calhanoglu mezzala) e un altro cambio, invece, è strategico".