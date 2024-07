In casa nerazzurra ci sono da valutare ora i possibili partenti per far spazio a nuovi arrivi nel giro delle prossime settimane

Il grosso del lavoro in casa Inter lo hanno già fatto. Le tre operazioni ormai definite consolidano una base di partenza già forte, ma siccome il mercato è appena iniziato ci sarà sicuramente tempo per valutare altre possibilità. Lo conferma anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Difficile, in questo momento, trovare di meglio in Italia. Ma mancano due mesi alla fine del mercato e molto potrà ancora succedere. Anche in casa nerazzurra, in effetti, i giochi non devono essere considerati del tutto chiusi. Ci sono almeno un paio di situazioni che potrebbero regalare sorprese: Dumfries e Arnautovic, per esempio. Per il primo dipende tutto dal contratto in scadenza nel 2025 , senza rinnovo si proverà a cederlo incassando il più possibile.