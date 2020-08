Inter, il salto di qualità è merito di Lukaku: gol e leadership, cancellato Icardi

Sono bastati solamente pochi mesi a Romelu Lukaku per entrare nel cuore dei tifosi dell’Inter e diventare il leader, in campo e fuori, della squadra: gol, tanti (già 30, agganciato Milito), ma anche lavoro sporco, altruismo e personalità. Spazzati via i dubbi di inizio anno e, soprattutto, cancellato il ricordo di Mauro Icardi, come sottolinea Tuttosport: “Maurito, nelle sue sei stagioni in nerazzurro aveva infatti segnato, al massimo, 29 reti in un’annata, la ’17-18. A Gelsenkirchen, mercoledì sera contro il Getafe, Romelu Lukaku ha invece siglato il suo centro numero 30, superando così il primato stagionale dell’ex capitano“.

CANCELLATO ICARDI – “Lukaku goleador – con 30 reti ha eguagliato il Milito dell’annata del Triplete -, ma soprattutto leader della squadra, quello che Icardi, nonostante la fascia di capitano, non era mai stato. Lukaku fin da subito ha preso sulle sue possenti spalle i compagni, ha trasmesso sul campo i dettami tattici di Conte, diventandone il condottiere. E in pochi mesi ha fatto capire perché Conte, il 22 luglio di un anno fa in quel di Nanchino avesse alzato i toni nel summit con la dirigenza e la proprietà affinché venisse fatto un sacrificio per comprarlo“.

SALTO DI QUALITA’ – “Con Lukaku, l’Inter ha saputo fare quel salto di qualità che con Icardi non era riuscita a fare: subito seconda in campionato (con l’argentino al massimo quarta) e nei quarti di Europa League, mentre Maurito aveva raggiunto solo gli ottavi. E il percorso non è finito: Lukaku, come la squadra, vuole la coppa, magari in finale proprio contro il Manchester United“.