Inter, il segreto di Thuram: c’è una frase che ha colpito tutti ad Appiano

Per emergere oltre certi livelli non basta il talento. Servono abnegazione, perseveranza e tanta voglia di imparare. Sono elementi che Marcus Thuram ha da sempre a propria disposizione, non soltanto in campo. Per questo ha reso subito orgoglioso suo padre Lilian: "La scuola è stata importante quasi quanto gli allenamenti. Ha iniziato a seguire con profitto quella pubblica in Italia, poi in Catalogna un istituto internazionale concluso fino al diploma: papà pretendeva impegno e bei voti, voleva che Marcus fosse un essere pensante prima che un gran giocatore. Non è un caso che sia stato tra i primi in Europa a inginocchiarsi a sostegno di Black Lives Matter ai tempi del Borussia Mönchengladbach".