Ecco l’approfondimento del quotidiano: “L’Inter dopo il flop Digitalbits avrà come mai sponsor Paramount Plus, arrivata a fine maggio sulle maglie in tempo per la finale di Champions League contro il City a Istanbul. L’Inter incassa circa 15 milioni (più bonus). Ma le potenzialità della sinergia si sono già viste con i video di presentazione dei nuovi acquisti nerazzurri, realizzati insieme a Inter Media House. Per incrementare la fan base oltre l’ecosistema digitale, l’Inter andrà in Giappone dove giocherà in luglio con l’Al-Nassr e il PSG.