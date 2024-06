Il centrocampista danese classe '95, in scadenza di contratto nel giugno del 2025, in estate lascerà il Tottenham

Le strade di Pierre-Emile Hojbjerg e del Tottenham potrebbero dividersi questa estate: il centrocampista classe '95, in scadenza di contratto la prossima estate con gli Spurs, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, e in questi giorni si sta mettendo in luce agli Europei con la sua Danimarca.